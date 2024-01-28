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Дмитренков Михаил Саввич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дмитренков Савва Анисимович

Мать: Дмитренкова Анна Осиповна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитренко Феодора

Работа или профессия
Неизвестно
солдат (в отставке с 1819 г.)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитренков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитренков Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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