Дмитренков Михаил Саввич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Димитренко Феодора
Работа или профессия
Неизвестно
солдат (в отставке с 1819 г.)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитренков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитренков Антон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно