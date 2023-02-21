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Никифор Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Дементий Фёдоров

Мать: Евдокия Кононова

ИВ-1759 Никифор 3=1756 ИВ-1760 Никифор 4=1756 РС-1782 Никифор Дементьев холост (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 РС-1782, страница 1368 Никифор 26=1756
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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