Никифор Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Дементий Фёдоров
Мать: Евдокия Кононова
ИВ-1759 Никифор 3=1756 ИВ-1760 Никифор 4=1756 РС-1782 Никифор Дементьев холост (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 РС-1782, страница 1368 Никифор 26=1756
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно