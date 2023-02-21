Евдокия Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
ЗБУНОВО ИВ-1737-1756 Евдокии нет ИВ-1757 Евдокия 25=1732 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Евдокия 26=1733 ИВ-1760 Евдокия 27=1733 РС-1782 У него жена Авдотья Кононова дочь старинная той же вотчины д... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифор Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
ИВ-1759 Никифор 3=1756 ИВ-1760 Никифор 4=1756 РС-1782 Никифор Дементьев холост (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 РС-1782, страница 1368 Никифор 26=1756
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Екатерина Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
ИВ-1759 Екатерина 1=1758 ИВ-1760 Екатерина 2=1758 РС-1782 Екатерина Дементьева (по последней ревизии написаны были лета 6) Выдана в замужество той же вотчины деревни Крутец за крестьянина 3 ревизия ~... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
РС-1782 Евдотья (по последней ревизии написаны были лета 2) 3 ревизия ~1761-2=1759 РС-1782, страница 1368 У них же Дементьевы дети сёстры родные Евдокия 21=1761
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
РС-1782 Евдотья (по последней ревизии написаны были лета полугоду) 3 ревизия ~1761-полгода=1760 РС-1782, страница 1368 У них же Дементьевы дети сёстры родные Евдокия 19=1763
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифор Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
РС-1782, страница 1368 Никифор 15=1767
Рождение ребёнка
1770
Сын: Патрикей Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
РС-1782, страница 1368 Патрикей Дементьев 12=1770
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно