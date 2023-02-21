Дементий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Фёдор Аникеев
Мать: Ксения Самуилова
ИВ-1737 Дементий 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Дементий 9=1730 ИВ-1740 Дементий 7=1733 ИВ-1741 Дементий 8=1733 ИВ-1742 Дементий 9=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Дементий 13=1731 ИВ-1745 Демен... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифор Дементьев
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
ИВ-1759 Никифор 3=1756 ИВ-1760 Никифор 4=1756 РС-1782 Никифор Дементьев холост (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 РС-1782, страница 1368 Никифор 26=1756
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Екатерина Дементьева
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
ИВ-1759 Екатерина 1=1758 ИВ-1760 Екатерина 2=1758 РС-1782 Екатерина Дементьева (по последней ревизии написаны были лета 6) Выдана в замужество той же вотчины деревни Крутец за крестьянина 3 ревизия ~... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Дементьева
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
РС-1782 Евдотья (по последней ревизии написаны были лета 2) 3 ревизия ~1761-2=1759 РС-1782, страница 1368 У них же Дементьевы дети сёстры родные Евдокия 21=1761
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Дементьева
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
РС-1782 Евдотья (по последней ревизии написаны были лета полугоду) 3 ревизия ~1761-полгода=1760 РС-1782, страница 1368 У них же Дементьевы дети сёстры родные Евдокия 19=1763
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифор Дементьев
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
РС-1782, страница 1368 Никифор 15=1767
Рождение ребёнка
1770
Сын: Патрикей Дементьев
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
РС-1782, страница 1368 Патрикей Дементьев 12=1770
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кононова
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
РС-1782 Дементей Фёдоров (по последней ревизии написаны были лета 30) Умре 1772