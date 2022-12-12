Фёдор Аникеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Аникеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

МК-1749 23.01.1749 Той вотчины деревни Збунова крестьянина Фёдора Аникеева сын отрок Афанасий той вотчины деревни Речек крестьянкой Патрикеевой дочерью НИКИТИНА девкой Домниной первым браком (ОШИБКА, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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