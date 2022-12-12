Фёдор Аникеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
МК-1749 23.01.1749 Той вотчины деревни Збунова крестьянина Фёдора Аникеева сын отрок Афанасий той вотчины деревни Речек крестьянкой Патрикеевой дочерью НИКИТИНА девкой Домниной первым браком (ОШИБКА, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно