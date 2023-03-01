Антон Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Фёдор Аникеев
Мать: Ксения Самуилова
ИВ-1737-1743 Антона нет ИВ-1744 Антоний 22=1722 ИВ-1745 Антоний 23=1722 ИВ-1746 Антоний 24=1722 ИВ-1747 Антоний 25=1722 ИВ-1748-1760 Антона нет
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно