Антон Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Фёдор Аникеев

Мать: Ксения Самуилова

ИВ-1737-1743 Антона нет ИВ-1744 Антоний 22=1722 ИВ-1745 Антоний 23=1722 ИВ-1746 Антоний 24=1722 ИВ-1747 Антоний 25=1722 ИВ-1748-1760 Антона нет
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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