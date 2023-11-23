Вторая Жена Татьяна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
ПЕСТИХА МК-1806 14.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова вдовец крестьянин Никифор Дементьев со вдовою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Пестихи после умерша... Показать все
Бракосочетание
14.10.1806
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 14.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова вдовец крестьянин Никифор Дементьев со вдовою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Пестихи после умершаго крест... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1807
Сын: Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Второй Муж Первый Сын Никифор Дементьев
МК-1807 04.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никифора Деменьтьева жена Татьяна Александрова родила сына Тимофея, которой крещен того же числа священником Васильем Стефановы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно