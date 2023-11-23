Вторая Жена Татьяна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Татьяна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

ПЕСТИХА МК-1806 14.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова вдовец крестьянин Никифор Дементьев со вдовою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Пестихи после умерша... Показать все
Бракосочетание
14.10.1806

Муж: Второй Муж Первый Сын Никифор Дементьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 14.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова вдовец крестьянин Никифор Дементьев со вдовою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Пестихи после умершаго крест... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1807

Сын: Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Второй Муж Первый Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 04.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никифора Деменьтьева жена Татьяна Александрова родила сына Тимофея, которой крещен того же числа священником Васильем Стефановы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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