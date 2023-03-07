Корнеев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Савелий

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Корнеев Аким

Мать: Корнеева ?

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Сексетинья

Мать ребёнка: Корнеева Нелида

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Корнеева Нелида

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнеев Понкрат

Мать ребёнка: Корнеева Нелида

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Корнеев Сафрон

Мать ребёнка: Корнеева Нелида

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Нелида

Смерть
Неизвестно
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