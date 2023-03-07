Корнеев Савелий
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Корнеев Аким
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сексетинья
Мать ребёнка: Корнеева Нелида
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Корнеева Нелида
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнеев Понкрат
Мать ребёнка: Корнеева Нелида
Рождение ребёнка
1845
Сын: Корнеев Сафрон
Мать ребёнка: Корнеева Нелида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Нелида
Смерть
Неизвестно