Корнеева Нелида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Нелида

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван

Мать: не указана

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Сексетинья

Отец ребёнка: Корнеев Савелий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Корнеев Савелий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнеев Понкрат

Отец ребёнка: Корнеев Савелий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Корнеев Сафрон

Отец ребёнка: Корнеев Савелий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Савелий

Смерть
Неизвестно
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