Корнеева Нелида
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сексетинья
Отец ребёнка: Корнеев Савелий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Корнеев Савелий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнеев Понкрат
Отец ребёнка: Корнеев Савелий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Корнеев Сафрон
Отец ребёнка: Корнеев Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Савелий
Смерть
Неизвестно