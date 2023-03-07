Лукьянова (Боева) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1960
Отец: Боев Иван Петрович
Мать: Боева Мария Васильевна
Бракосочетание
22.01.1982
Рождение ребёнка
10.09.1982
Дочь: Лукьянова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1984
Дочь: Тимошенкова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Иванович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область