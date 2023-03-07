Лукьянова (Боева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Боева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область

Дата рождения

06.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1960

Отец: Боев Иван Петрович

Мать: Боева Мария Васильевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1982

Муж: Лукьянов Анатолий Иванович

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1982

Дочь: Лукьянова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Иванович

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1984

Дочь: Тимошенкова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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