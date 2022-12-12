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Лукьянов Анатолий Иванович

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Место рождения

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Лукьянов Иван Семенович

Мать: Лукьянова Татьяна Алексеевна

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1982

Жена: Лукьянова Любовь Ивановна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1982

Дочь: Лукьянова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Лукьянова Любовь Ивановна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1984

Дочь: Тимошенкова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Лукьянова Любовь Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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