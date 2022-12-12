Лукьянов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Бракосочетание
22.01.1982
Рождение ребёнка
10.09.1982
Дочь: Лукьянова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Лукьянова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1984
Дочь: Тимошенкова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Лукьянова Любовь Ивановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область