Тимошенкова (Лукьянова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенкова (Лукьянова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

23.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984

Отец: Лукьянов Анатолий Иванович

Мать: Лукьянова Любовь Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С ?.09.2005 по ?.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С ?.08.2009 по ?.05.2021
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
04.09.2009

Муж: Тимошенков Михаил Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Брак завершен 05.09.2017
Рождение ребёнка
08.03.2011

Сын: Тимошенков Егор Михайлович

Отец ребёнка: Тимошенков Михаил Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Развод
05.09.2017

Муж: Тимошенков Михаил Андреевич

Место жительства
С ?.05.2021
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
10.03.2022
Москва, город федерального значения Москва
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