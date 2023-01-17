Тимошенкова (Лукьянова) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984
Место жительства
С ?.09.2005 по ?.08.2009
Место жительства
С ?.08.2009 по ?.05.2021
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
04.09.2009
Брак завершен 05.09.2017
Рождение ребёнка
08.03.2011
Сын: Тимошенков Егор Михайлович
Отец ребёнка: Тимошенков Михаил Андреевич
Развод
05.09.2017
Место жительства
С ?.05.2021
Место жительства
10.03.2022