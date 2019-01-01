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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Аносова Ивана Ивановича и Духанина Степана Никитовича. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Володина Павла Панфиловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Воротынцева Федора Логвиновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Давыдова Емельяна Федоровича и Полупанова Романа Васильевича. 1904 г. // Гос. Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Исаева Григория Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Кравченкова Алексея Павловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Кузнецова Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Лукьянова Алексея Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Маркова Лаврентия Трифоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Володина Матвея Мартыновича и Саратова Елисея Гордеевича. 1904 г. // Гос. архи Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Митюхина Семена Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Петрова Ивана Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Саратова Елисея Гордеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Стугидонова Егора Спиридоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Чулкова Ивана Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1768Борщев (Борщево), с. каз.при р. Доне.372142414231618Церковь православная. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
747. Боршево (Борщево), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 506, жителей 2949, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школ Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Боршево (Борщево).3107селоБоршевскаго5753883
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Боршев
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7812Борщевосело51°21'с.ш.39°07'в.д.M-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656408101с Борщевосело