село Борщево, село Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Борщево

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Аносова Ивана Ивановича и Духанина Степана Никитовича. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Володина Павла Панфиловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Воротынцева Федора Логвиновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Давыдова Емельяна Федоровича и Полупанова Романа Васильевича. 1904 г. // Гос. Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Исаева Григория Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Кравченкова Алексея Павловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Кузнецова Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Лукьянова Алексея Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Маркова Лаврентия Трифоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителей села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Володина Матвея Мартыновича и Саратова Елисея Гордеевича. 1904 г. // Гос. архи Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Митюхина Семена Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Петрова Ивана Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Саратова Елисея Гордеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Стугидонова Егора Спиридоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя села Борщева Борщевской волости Коротоякского уезда Чулкова Ивана Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1768Борщев (Борщево), с. каз.при р. Доне.372142414231618Церковь православная. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Боршевская волость
747. Боршево (Борщево), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 506, жителей 2949, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школ Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Боршевская волость
Боршево (Борщево).3107селоБоршевскаго5753883

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Боршевская волость
село Боршев

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7812Борщевосело51°21'с.ш.39°07'в.д.M-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Борщевское сельское поселение
20656408101с Борщевосело
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