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Боев Иван Петрович

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Место рождения

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

19.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Боев Петр Иванович

Мать: Боева Мария Ивановна (Р.)

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Лукьянова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Боева Мария Васильевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1968

Сын: Боев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Боева Мария Васильевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Мария Васильевна

Смерть
19.06.2001
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