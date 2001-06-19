Боев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти19.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Отец: Боев Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Лукьянова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Боева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1968
Сын: Боев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Боева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боева Мария Васильевна
Смерть
19.06.2001