Боева (Руднева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти11.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Лукьянова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Боев Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1968
Сын: Боев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Боев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боев Иван Петрович
Смерть
11.06.2021