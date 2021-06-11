Боева (Руднева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева (Руднева) Мария Васильевна

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Место рождения

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

11.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: Руднев Василий Иванович

Мать: Руднева Александра Федоровна

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Лукьянова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Боев Иван Петрович

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1968

Сын: Боев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Боев Иван Петрович

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Иван Петрович

Смерть
11.06.2021
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