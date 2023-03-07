Баканова (Квашенникова) Ирина
Место рождения
Дата рождения07.04.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1847
Отец: Квашенниковъ Матвѣй
Мать: Квашенникова Пелагѣя
Бракосочетание
14.07.1868
Муж: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
08.07.1872
Дочь: Костелова Ольга
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
06.11.1874
Дочь: Баканова Степанида
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ипатова Наталія
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зайцева Ольга
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
06.03.1888
Дочь: Ляпкина Марія
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
13.03.1891
Дочь: Баканова Клавдія
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
20.11.1893
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ