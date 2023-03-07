Баканова (Квашенникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Квашенникова) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1847

Отец: Квашенниковъ Матвѣй

Мать: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.07.1868

Муж: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
08.07.1872

Дочь: Костелова Ольга

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1874

Дочь: Баканова Степанида

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ипатова Наталія

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зайцева Ольга

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
06.03.1888

Дочь: Ляпкина Марія

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1891

Дочь: Баканова Клавдія

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Бакановъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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