Ляпкина (Баканова) Марія
Место рождения
Дата рождения06.03.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888
Отец: Бакановъ Тихонъ
Мать: Баканова Ирина
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Ляпкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Ляпкина Анна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Ляпкинъ Петръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.03.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ