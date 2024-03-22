Ляпкина (Баканова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Баканова) Марія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888

Отец: Бакановъ Тихонъ

Мать: Баканова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Ляпкинъ Федоръ

Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Ляпкина Анна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Ляпкинъ Петръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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