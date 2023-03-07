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Квашенниковъ Матвѣй

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1821

Дата смерти

06.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821

Отец: Квашенниковъ Яковъ

Мать: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1841

Жена: Квашенникова Пелагѣя

Рождение ребёнка
21.11.1842

Сын: Квашенниковъ Александръ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1847

Дочь: Баканова Ирина

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1849

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1851

Сын: Квашенниковъ Гаврила

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1853

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1855

Сын: Квашенниковъ Їосифъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1857

Сын: Квашенниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1859

Сын: Квашенниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1861

Дочь: Кувшинова Анна

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1866

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синева Анастасія

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя

Смерть
06.09.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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