Квашенниковъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения07.08.1821
Дата смерти06.09.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821
Отец: Квашенниковъ Яковъ
Мать: Квашенникова Авдотья
Бракосочетание
09.11.1841
Жена: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
21.11.1842
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
07.04.1847
Дочь: Баканова Ирина
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
13.01.1849
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
19.03.1851
Сын: Квашенниковъ Гаврила
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
11.04.1853
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
07.04.1855
Сын: Квашенниковъ Їосифъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
05.08.1857
Сын: Квашенниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.06.1859
Сын: Квашенниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
07.09.1861
Дочь: Кувшинова Анна
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
06.09.1866
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синева Анастасія
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагѣя
Смерть
06.09.1866