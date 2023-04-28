Квашенниковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.03.1794
Сын: Квашенниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья
Рождение ребёнка
20.02.1799
Сын: Квашенниковъ Василий
Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья
Рождение ребёнка
26.08.1800
Дочь: Квашенникова Наталья
Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья
Рождение ребёнка
24.06.1804
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья
Бракосочетание
19.05.1807
Жена: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Квашенниковъ Петръ
Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Крыгина Марья
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
16.09.1809
Дочь: Ляпкина Афимья
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
17.01.1811
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
14.08.1816
Дочь: Серкова Василиса
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
07.08.1821
Сын: Квашенниковъ Матвѣй
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Маклашева Миногина Федосья
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашенникова Хрестинья
Смерть
1829