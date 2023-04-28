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Квашенниковъ Яковъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Квашенниковъ Иванъ

Мать: Квашенникова Василиса Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1794

Сын: Квашенниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1799

Сын: Квашенниковъ Василий

Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1800

Дочь: Квашенникова Наталья

Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1804

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.05.1807

Жена: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Квашенниковъ Петръ

Мать ребёнка: Квашенникова Хрестинья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Крыгина Марья

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1809

Дочь: Ляпкина Афимья

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1811

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1816

Дочь: Серкова Василиса

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1821

Сын: Квашенниковъ Матвѣй

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Маклашева Миногина Федосья

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Хрестинья

Смерть
1829
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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