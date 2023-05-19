Ляпкина (Квашенникова) Афимья
Место рождения
Дата рождения16.09.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1809
Отец: Квашенниковъ Яковъ
Мать: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
20.05.1833
Сын: Ляпкинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.11.1835
Сын: Ляпкинъ Григорий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
20.07.1842
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.12.1844
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
26.05.1847
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1852
Сын: Ляпкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
08.09.1855
Сын: Ляпкинъ Сергей
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпкинъ Алексей