Ляпкина (Квашенникова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпкина (Квашенникова) Афимья

Ляпкина (Квашенникова) Афимья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1809

Отец: Квашенниковъ Яковъ

Мать: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Ляпкинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1835

Сын: Ляпкинъ Григорий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1842

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1844

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1847

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1852

Сын: Ляпкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1855

Сын: Ляпкинъ Сергей

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1857

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ляпкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпкинъ Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close