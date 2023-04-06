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Ляпкинъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1810

Отец: Ляпкинъ Якимъ

Мать: Козина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Ляпкинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1835

Сын: Ляпкинъ Григорий

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1842

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1844

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1847

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1852

Сын: Ляпкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1855

Сын: Ляпкинъ Сергей

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1857

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ляпкина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина Афимья

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