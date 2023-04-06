Ляпкинъ Алексей
Место рождения
Дата рождения11.03.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1810
Отец: Ляпкинъ Якимъ
Мать: Козина Настасья
Рождение ребёнка
20.05.1833
Сын: Ляпкинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
24.11.1835
Сын: Ляпкинъ Григорий
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
20.07.1842
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
24.12.1844
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
26.05.1847
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
10.10.1852
Сын: Ляпкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
08.09.1855
Сын: Ляпкинъ Сергей
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ляпкина Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпкина Афимья