Бакановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бакановъ Тихонъ
Мать: Баканова Ирина
Бракосочетание
04.11.1911
Жена: Баканова Анастасія
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Баканова Анастасія
Рождение ребёнка
12.01.1916
Сын: Бакановъ Викторъ
Мать ребёнка: Баканова Анастасія
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Бакановъ Анатолий
Мать ребёнка: Баканова Анастасія