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Бакановъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бакановъ Тихонъ

Мать: Баканова Ирина

Бракосочетание
04.11.1911

Жена: Баканова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Баканова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1916

Сын: Бакановъ Викторъ

Мать ребёнка: Баканова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Бакановъ Анатолий

Мать ребёнка: Баканова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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