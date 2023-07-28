Баканова (Назарова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения11.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1892
Отец: Назаровъ Григорій
Мать: Назарова Фекла Абрамова
Бракосочетание
04.11.1911
Муж: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.01.1916
Сын: Бакановъ Викторъ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Бакановъ Анатолий
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ