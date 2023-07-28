Баканова (Назарова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Назарова) Анастасія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1892

Отец: Назаровъ Григорій

Мать: Назарова Фекла Абрамова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1911

Муж: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1916

Сын: Бакановъ Викторъ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Бакановъ Анатолий

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан