Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти06.03.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
18.07.1838
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Смерть
06.03.1871