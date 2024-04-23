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Евдокия Семёновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

06.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: Домна Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1838

Сын: Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
06.03.1871

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