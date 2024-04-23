Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Евдоким Захарович
Мать: Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
18.07.1838
Сын: Трофим Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана