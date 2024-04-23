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Иван Евдокимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евдоким Захарович

Мать: Мария Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1838

Сын: Трофим Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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