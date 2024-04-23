Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти11.07.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Евдокимович
Мать: Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1851
Сын: Сидор Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
01.05.1856
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Парфён Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Смерть
11.07.1885