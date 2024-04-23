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Анна Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

11.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Евдокимович

Мать: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1851

Сын: Сидор Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1856

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Парфён Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
11.07.1885

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