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Семён Иванович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван Евдокимович

Мать: Евдокия Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1852

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1855

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1856

Сын: Дорофей Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1857

Сын: Прохор Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Евдоким Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ольга Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1877

Сын: Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Гликерия Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Герасим Семёнович

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1883

Дочь: Агрипина Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устинья Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Арсений Семёнович

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1889

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.06.1897

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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