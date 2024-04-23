Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Евдокимович
Мать: Евдокия Семёновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Жена: Степанида Иосифовна
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Сын: Дорофей Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Сын: Прохор Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Сын: Евдоким Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Ольга Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Сын: Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Иосифовна
Дочь: Гликерия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Герасим Семёнович
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Агрипина Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Устинья Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Сын: Арсений Семёнович
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Устиновна
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана