Лукоянова - Русакова (Намятова) Федора Фадеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Намятов Фадей
Сын: Лукоянов - Русаков Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Адриан Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Дионисий Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Сединкина Мариамия Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Ерпалова Анна Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Ударцова Макрина Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Первухина Варвара Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Козьма Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Силивестр Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Дочь: Турухина - Трусихина Улитта Иванова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Ксенофонт Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Сын: Лукоянов - Русаков Алексий Иванов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев