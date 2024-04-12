Лукоянова - Русакова (Намятова) Федора Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Намятова) Федора Фадеева

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Намятов Фадей

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.01.1803

Муж: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Рождение ребёнка
17.12.1803

Сын: Лукоянов - Русаков Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1805

Сын: Лукоянов - Русаков Адриан Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Рождение ребёнка
04.08.1805

Сын: Лукоянов - Русаков Дионисий Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сединкина Мариамия Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: Ерпалова Анна Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1809

Дочь: Ударцова Макрина Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1810

Дочь: Первухина Варвара Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1812

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1813

Сын: Лукоянов - Русаков Козьма Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1816

Сын: Лукоянов - Русаков Силивестр Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1817

Дочь: Турухина - Трусихина Улитта Иванова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1820

Сын: Лукоянов - Русаков Ксенофонт Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1822

Сын: Лукоянов - Русаков Алексий Иванов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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