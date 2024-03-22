Первухина (Лукоянова - Русакова) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина (Лукоянова - Русакова) Варвара Иванова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.12.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1810

Отец: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Мать: Лукоянова - Русакова Федора Фадеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Первухин Евграф Яковлев

Рождение ребёнка
30.07.1831

Сын: Первухин Никонор Евграфов

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Агафия Евграфова

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Рождение ребёнка
26.11.1834

Сын: Первухин Яков Евграфов

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1836

Дочь: Гликерия Евграфова

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1838

Сын: Первухин Никанор Евграфов

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Зиновия Евграфова

Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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