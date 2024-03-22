Первухина (Лукоянова - Русакова) Варвара Иванова
Место рождения
Дата рождения02.12.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1810
Бракосочетание
25.01.1831
Рождение ребёнка
30.07.1831
Сын: Первухин Никонор Евграфов
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Агафия Евграфова
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1834
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Рождение ребёнка
14.05.1836
Дочь: Гликерия Евграфова
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Рождение ребёнка
27.07.1838
Сын: Первухин Никанор Евграфов
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Зиновия Евграфова
Отец ребёнка: Первухин Евграф Яковлев
Смерть
Неизвестно