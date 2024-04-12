Ударцова (Лукоянова - Русакова) Макрина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Лукоянова - Русакова) Макрина Иванова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.07.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1809

Отец: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Мать: Лукоянова - Русакова Федора Фадеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1830

Муж: Ударцов Михайло Егоров

Рождение ребёнка
12.02.1834

Сын: Ударцов Авксентий Михайлов

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1835

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1837

Дочь: Сигклитикия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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