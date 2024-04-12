Ударцова (Лукоянова - Русакова) Макрина Иванова
Место рождения
Дата рождения19.07.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1809
Бракосочетание
31.01.1830
Рождение ребёнка
12.02.1834
Сын: Ударцов Авксентий Михайлов
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Егоров
Рождение ребёнка
05.12.1835
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Егоров
Рождение ребёнка
Около ?.12.1837
Дочь: Сигклитикия
Смерть
Неизвестно