Намятов Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНамятов Фадей

Намятов Фадей

Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Лукоянова - Русакова Федора Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Михайлищева Ирина Фаддеева

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Стефанида Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Намятов Савва Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно