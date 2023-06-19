Намятов Фадей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Лукоянова - Русакова Федора Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Михайлищева Ирина Фаддеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Стефанида Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Намятов Савва Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно