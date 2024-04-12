Михайлищева (Намятова) Ирина Фаддеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Намятов Фадей
Бракосочетание
31.01.1820
Рождение ребёнка
23.02.1826
Сын: Михайлищев Еразм Григорьев
Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
12.01.1828
Дочь: Сигклитикия Григорьева
Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
30.01.1830
Сын: Михайлищев Ипполит Григорьев
Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
03.10.1832
Сын: Михайлищев Киприан Григорьев
Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров
Смерть
Неизвестно