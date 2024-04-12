Михайлищева (Намятова) Ирина Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Намятова) Ирина Фаддеева

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Намятов Фадей

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1820

Муж: Михайлищев Григорий Никифоров

Рождение ребёнка
23.02.1826

Сын: Михайлищев Еразм Григорьев

Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1828

Дочь: Сигклитикия Григорьева

Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1830

Сын: Михайлищев Ипполит Григорьев

Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1832

Сын: Михайлищев Киприан Григорьев

Отец ребёнка: Михайлищев Григорий Никифоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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