Харитонский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонский Владимир

Харитонский Владимир

avatar

Место рождения

Москва

Дата рождения

06.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1960

Отец: Харитонский Ушер

Мать: Мария

Москва
Рождение ребёнка
07.08.1981

Дочь: Леванович Юлия

Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна

Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985

Сын: Харитонский Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985

Сын: Харитонский Аркадий

Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна

Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close