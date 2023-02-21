Харитонский Владимир
Место рожденияМосква
Дата рождения06.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1960
Отец: Харитонский Ушер
Мать: Мария
Москва
Рождение ребёнка
07.08.1981
Дочь: Леванович Юлия
Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна
Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985
Сын: Харитонский Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985
Сын: Харитонский Аркадий
Мать ребёнка: Харитонская Елена Романовна
Москва