Харитонская (Подольная) Елена Романовна
Место рожденияМосква
Дата рождения02.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1960
Отец: Подольный Роман
Москва
Рождение ребёнка
07.08.1981
Дочь: Леванович Юлия
Отец ребёнка: Харитонский Владимир
Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985
Сын: Харитонский Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Харитонский Владимир
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985
Сын: Харитонский Аркадий
Отец ребёнка: Харитонский Владимир
Москва