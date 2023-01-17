Харитонская (Подольная) Елена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонская (Подольная) Елена Романовна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

02.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1960

Отец: Подольный Роман

Мать: Подольная Галина Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
07.08.1981

Дочь: Леванович Юлия

Отец ребёнка: Харитонский Владимир

Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985

Сын: Харитонский Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Харитонский Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1985

Сын: Харитонский Аркадий

Отец ребёнка: Харитонский Владимир

Москва
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