Леванович (Харитонская) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванович (Харитонская) Юлия

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Место рождения

Москва

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: Харитонский Владимир

Мать: Харитонская Елена Романовна

Москва
Рождение ребёнка
29.12.2009

Дочь: Майя Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
12.07.2016

Сын: Мириев Михаил Олегович

Отец ребёнка: Мириев Олег Оразмамедович

Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мириев Олег Оразмамедович

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