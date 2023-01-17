Леванович (Харитонская) Юлия
Место рожденияМосква
Дата рождения07.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981
Отец: Харитонский Владимир
Москва
Рождение ребёнка
29.12.2009
Дочь: Майя Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
12.07.2016
Отец ребёнка: Мириев Олег Оразмамедович
Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно