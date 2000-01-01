(Воловик) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воловик Фёдор
Мать: Александра
Рождение ребёнка
14.06.1945
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Харитонский Ушер
Рождение ребёнка
19.?.1946
Сын: Харитонский Юрий
Отец ребёнка: Харитонский Ушер
Рождение ребёнка
06.02.1960
Сын: Харитонский Владимир
Отец ребёнка: Харитонский Ушер
Москва
Смерть
Неизвестно
Москва