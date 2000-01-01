(Воловик) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воловик) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воловик Фёдор

Мать: Александра

Рождение ребёнка
14.06.1945

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Харитонский Ушер

Рождение ребёнка
19.?.1946

Сын: Харитонский Юрий

Отец ребёнка: Харитонский Ушер

Рождение ребёнка
06.02.1960

Сын: Харитонский Владимир

Отец ребёнка: Харитонский Ушер

Москва
Смерть
Неизвестно
Москва
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