(Скляр) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Бардюг Галина Бардюг
Отец ребёнка: Воловик Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Добриян Екатерина Добриян
Отец ребёнка: Воловик Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Воловик Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воловик Фёдор