Воловик Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Бардюг Галина Бардюг
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Добриян Екатерина Добриян
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Александра
Смерть
Неизвестно