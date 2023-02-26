(Чепелкина) Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чепелкина) Ксения Фёдорова

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.01.1842

Дата смерти

09.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1842

Отец: Чепелкин Фёдор Парфенов

Мать: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Пётр Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1863

Дочь: Котова Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1875

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.05.1875
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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