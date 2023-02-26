(Чепелкина) Ксения Фёдорова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.01.1842
Дата смерти09.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1842
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Пётр Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1863
Дочь: Котова Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1875
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.05.1875
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.