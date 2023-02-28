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Чепелкина Устинья Гаврилова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1812

Дата смерти

18.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1837

Сын: Чепелкин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Парфенов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1839

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Парфенов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1842

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Парфенов

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1848

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Парфенов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Фёдор Парфенов

Смерть
18.04.1872
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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