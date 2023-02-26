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Чепелкин Фёдор Парфенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

30.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Чепелкин Парфений Парфенов

Мать: Чепелкина Прасковья (Параскева) Михайлова

Рождение ребёнка
14.09.1837

Сын: Чепелкин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1839

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1842

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1848

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепелкина Устинья Гаврилова

Смерть
30.10.1886
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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