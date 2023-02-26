Чепелкин Фёдор Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти30.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
14.09.1837
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1839
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1842
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1848
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Гаврилова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1886
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище