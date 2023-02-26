Чепелкина Прасковья (Параскева) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкина Прасковья (Параскева) Михайлова

Чепелкина Прасковья (Параскева) Михайлова

avatar

Место рождения

д.Лупкин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1786

Дата смерти

29.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лупкин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1798

Муж: Чепелкин Парфений Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1803

Дочь: Матрона Парфенова

Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1805

Сын: Чепелкин Савва Парфенов

Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1806

Сын: Чепелкин Евмений Парфенов

Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1809

Дочь: Федора Парфенова

Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чепелкин Фёдор Парфенов

Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов

Смерть
29.03.1847
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close