Чепелкина Прасковья (Параскева) Михайлова
Место рожденияд.Лупкин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1786
Дата смерти29.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лупкин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1798
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1803
Дочь: Матрона Парфенова
Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1805
Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1806
Сын: Чепелкин Евмений Парфенов
Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1809
Дочь: Федора Парфенова
Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чепелкин Парфений Парфенов
Смерть
29.03.1847
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.