Гуляев Василий Наумович
Место рожденияНовая Тепловка, Оренбургская область,
Дата рождения1860
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Гуляев Наум
Мать: не указана
Новая Тепловка, Оренбургская область,
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гуляев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
18.07.1905
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сиксяева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аваряськина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Кристалка, 461165, Россия