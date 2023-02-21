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Гуляев Василий Наумович

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Место рождения

Новая Тепловка, Оренбургская область,

Дата рождения

1860

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гуляев Наум

Мать: не указана

Новая Тепловка, Оренбургская область,
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуляев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Гуляев Илья Васильевич

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сиксяева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аваряськина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Гуляева Аграфена Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Аграфена Трофимовна

Смерть
1950
Кристалка, 461165, Россия
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