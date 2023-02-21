Гуляев Илья Васильевич
Место рожденияАлександровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Дата рождения18.07.1905
Дата смерти28.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1905
Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гуляев Петр Ильич
Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна
Чкаловская обл., Ивановский р-н, с. Крестовка
Рождение ребёнка
14.10.1926
Сын: Гуляев Алексей Ильич
Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
16.10.1928
Сын: Гуляев Иван Ильич
Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляев Ефимия Степановна
Смерть
28.06.1975