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Гуляев Илья Васильевич

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Место рождения

Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия

Дата рождения

18.07.1905

Дата смерти

28.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1905

Отец: Гуляев Василий Наумович

Мать: Гуляева Аграфена Трофимовна

Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гуляев Петр Ильич

Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна

Чкаловская обл., Ивановский р-н, с. Крестовка
Рождение ребёнка
14.10.1926

Сын: Гуляев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Гуляев Иван Ильич

Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Гуляев Ефимия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляев Ефимия Степановна

Смерть
28.06.1975
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