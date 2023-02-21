Гуляева Аграфена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гуляев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Рождение ребёнка
18.07.1905
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сиксяева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аваряськина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933