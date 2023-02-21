Гуляева Аграфена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Аграфена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуляев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Гуляев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Александровка, Грачевский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сиксяева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аваряськина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Василий Наумович

Смерть
1933