Филонов Константин
Место рожденияд.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Филонов Степан
Мать: Филонова (Петухова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно