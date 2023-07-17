Филонов Степан
Место рожденияРоссия, Новосибирская обл.
Дата рождения1898
Дата смерти10.04.1942
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Филонов Александр
Мать: Филонова Липа
Россия, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Казанцева Валентина
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Филонов Константин
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Масленникова Вера
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
19.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Жаркова Александра
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939
Сын: Филонов Василий
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939
Сын: Филонов Георгий
Мать ребёнка: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филонова Анна
Смерть
10.04.1942
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Тортолово
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Тортолово, в районе