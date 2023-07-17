Филонов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилонов Степан

Филонов Степан

Место рождения

Россия, Новосибирская обл.

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Филонов Александр

Мать: Филонова Липа

Россия, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Казанцева Валентина

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Филонов Константин

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Масленникова Вера

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
19.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Жаркова Александра

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939

Сын: Филонов Василий

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939

Сын: Филонов Георгий

Мать ребёнка: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филонова Анна

Смерть
10.04.1942
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Тортолово
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Тортолово, в районе