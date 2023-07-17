Филонова (Петухова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Петухова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Казанцева Валентина

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Филонов Константин

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Масленникова Вера

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
19.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Жаркова Александра

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939

Сын: Филонов Василий

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939

Сын: Филонов Георгий

Отец ребёнка: Филонов Степан

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филонов Степан

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
д.Белово, Искитимский район, Новосибирская область
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