Филонова (Петухова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Казанцева Валентина
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Филонов Константин
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Масленникова Вера
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
19.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Жаркова Александра
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939
Сын: Филонов Василий
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1939
Сын: Филонов Георгий
Отец ребёнка: Филонов Степан
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филонов Степан
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
д.Белово, Искитимский район, Новосибирская область