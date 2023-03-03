Иванов Степан Савельевич (Саввинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

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Место рождения

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

21.12.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1868 ст.

Отец: Иванов Савелий Михайлович

Мать: Иванова Параскева Феодоровна

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Жена: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.

Сын: Иванов Матвей Степанович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1891 ст.

Дочь: Иванова Анна Степановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.

Сын: Иванов Лука Степанович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.

Дочь: Казанова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.

Дочь: Иванова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1903 ст.

Дочь: Иванова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губергия
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Сын: Иванов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.

Сын: Иванов Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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