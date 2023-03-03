Иванов Степан Савельевич (Саввинович)
Место рождениядеревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения21.12.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
21.12.1868 ст.
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1891 ст.
Дочь: Иванова Анна Степановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.
Дочь: Казанова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.
Дочь: Иванова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1903 ст.
Дочь: Иванова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губергия
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.
Сын: Иванов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.
Сын: Иванов Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Федоровна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно