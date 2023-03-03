Казанова (Иванова) Прасковья (Параскева) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанова (Иванова) Прасковья (Параскева) Степановна

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Место рождения

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

11.10.1898 ст.

Дата смерти

01.05.1985

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1898 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иванова Наталья Федоровна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Попова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Казанов Максим Луппанович

село Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
01.05.1985
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