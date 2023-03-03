Казанова (Иванова) Прасковья (Параскева) Степановна
Место рождениядеревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения11.10.1898 ст.
Дата смерти01.05.1985
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1898 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Попова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Казанов Максим Луппанович
село Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
01.05.1985